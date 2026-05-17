В США два истребителя ВМС столкнулись в воздухе и рухнули Происшествия сегодня в 23:39

В Айдахо в воздухе столкнулись два истребителя. В результате они рухнули на землю, сообщает Baza.

Инцидент произошел на авиабазе Маунтин-Хоум в рамках авиашоу Gunfighter Skies. По предварительной информации, два истребителя EA-18G Growler столкнулись в воздухе во время показательных полетов. В результате оба самолета упали. Четыре человека, находившиеся на борту, катапультировались. На данный информация о пострадавших еще уточняется.