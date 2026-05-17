В США два истребителя ВМС столкнулись в воздухе и рухнули

Происшествия

В Айдахо в воздухе столкнулись два истребителя. В результате они рухнули на землю, сообщает Baza.

Инцидент произошел на авиабазе Маунтин-Хоум в рамках авиашоу Gunfighter Skies. По предварительной информации, два истребителя EA-18G Growler столкнулись в воздухе во время показательных полетов.

В результате оба самолета упали. Четыре человека, находившиеся на борту, катапультировались.

На данный информация о пострадавших еще уточняется.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.