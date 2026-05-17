Средства ПВО уничтожили 36 беспилотников над регионами РФ за 7 часов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Их ликвидировали в период с 14:00 до 21:00 мск 17 мая. Все беспилотники были самолетного типа.

В частности, БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Утром и днем силы ПВО ликвидировали 42 дрона.

