Ребенок попал в больницу после нападения безнадзорной собаки в ХМАО

Происшествия

В Ханты-Мансийском автономном округе собака напала на ребенка. Он получил травмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Инцидент произошел в Нижневартовске. Безнадзорная собака кинулась на семилетнего мальчика.

В результате пострадавшего доставили в больницу.

В связи с произошедшим прокуратура начала проверку. По ее итогам будут приняты необходимые меры.

Ранее в Нижнекамске бультерьер разорвал лицо 12-летней девочке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.