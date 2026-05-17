Ребенок попал в больницу после нападения безнадзорной собаки в ХМАО
В Ханты-Мансийском автономном округе собака напала на ребенка. Он получил травмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.
Инцидент произошел в Нижневартовске. Безнадзорная собака кинулась на семилетнего мальчика.
В результате пострадавшего доставили в больницу.
В связи с произошедшим прокуратура начала проверку. По ее итогам будут приняты необходимые меры.
