Ребенок попал в больницу после нападения безнадзорной собаки в ХМАО Происшествия сегодня в 22:19

В Ханты-Мансийском автономном округе собака напала на ребенка. Он получил травмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Инцидент произошел в Нижневартовске. Безнадзорная собака кинулась на семилетнего мальчика. В результате пострадавшего доставили в больницу. В связи с произошедшим прокуратура начала проверку. По ее итогам будут приняты необходимые меры. Ранее в Нижнекамске бультерьер разорвал лицо 12-летней девочке. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.