На Курском направлении МЖД случился сбой в движении пригородных поездов

Пригородные поезда Курского направления Московской железной дороги следуют с отклонением от расписания как в сторону Москвы, так и в область, сообщает пресс-служба МЖД.

Это стало следствием того, что на перегоне Красный Строитель — Царицыно Курского направления МЖД совершил вынужденную остановку пригородный поезд № 7250 Подольск — Нахабино. Сейчас он уже продолжил движение.

Пока оказывали помощь, поезда, идущие в Москву, пропускали по соседнему пути без остановок на отрезке от Красного Строителя до Москворечья.

Ранее зацепер получил травмы на крыше электропоезда в Подмосковье.

