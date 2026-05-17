На Курском направлении МЖД случился сбой в движении пригородных поездов
Пригородные поезда Курского направления Московской железной дороги следуют с отклонением от расписания как в сторону Москвы, так и в область, сообщает пресс-служба МЖД.
Это стало следствием того, что на перегоне Красный Строитель — Царицыно Курского направления МЖД совершил вынужденную остановку пригородный поезд № 7250 Подольск — Нахабино. Сейчас он уже продолжил движение.
Пока оказывали помощь, поезда, идущие в Москву, пропускали по соседнему пути без остановок на отрезке от Красного Строителя до Москворечья.
Ранее зацепер получил травмы на крыше электропоезда в Подмосковье.
