Электрички задерживаются на Савеловском направлении МЖД
Пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского направления следуют с отклонением от графика в сторону Москвы и области, сообщает ТАСС со ссылкой на Московскую железную дорогу (МЖД).
Причиной стало ухудшение погоды. В городе начался дождь с грозой.
В МЖД отметили, что уже принимаются все необходимые меры, чтобы сократить время опоздания электричек.
Ранее на Курском направлении МЖД также случился сбой в движении пригородных поездов.
