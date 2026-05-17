Электрички задерживаются на Савеловском направлении МЖД

Пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского направления следуют с отклонением от графика в сторону Москвы и области, сообщает ТАСС со ссылкой на Московскую железную дорогу (МЖД).

Причиной стало ухудшение погоды. В городе начался дождь с грозой.

В МЖД отметили, что уже принимаются все необходимые меры, чтобы сократить время опоздания электричек.

Ранее на Курском направлении МЖД также случился сбой в движении пригородных поездов.

