Трамп потребовал от Ирана поспешить с заключением сделки с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану необходимо поторопиться с заключением сделки с Вашингтоном, сообщают « Известия ».

Американский лидер в своей соцсети написал, что для Ирана «часики тикают».

«Часики тикают для Ирана, им лучше начать двигаться быстро», — говорится в публикации Трампа.

Президент США также подчеркнул, что это имеет решающее значение, и заявил, что от Ирана «ничего не останется» в случае, если будет принято иное решение.

