Почти половина от месячной нормы осадков выпала за два часа в Москве

Вечером на Москву обрушился сильный ливень, носивший очаговый характер. За пару часов в столице выпала почти половины от месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным базовой метеостанции ВДНХ, в осадкомеры попало 28 мм — это 46% от месячной нормы мая. На других метеостанциях мегаполиса выпало не более 1 мм.

В Подмосковье больше всего осадков — 18 мм — зафиксировала станция в Долгопрудном. В Луговой и Люберцах выпало по 7 мм, на остальных — еще меньше.

На фоне этого в Москве оказался обновлен суточный рекорд по количеству осадков. Прежнее достижение для этого дня было на 6,9 мм меньше и держалось с 1904 года.

Леус добавил, что в первой половине ночи еще возможны очаговые дожди с грозами, затем погода наладится, а под утро местами появятся туманы.

