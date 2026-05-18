Две 8-летние девочки утонули в реке в Псковской области
В Псковской области два ребенка утонули в реке. Следователи проводят проверку, сообщает пресс-служба областного СУ СК России.
Инцидент произошел 17 мая. По предварительной информации, две 8-летние девочки гуляли вдоль берега реки Великой вблизи деревни Мольгино и упали в воду.
В результате дети утонули. Их тела уже извлекли из воды водолазы поисково-спасательного отряда Пскова.
На данный момент по факту случившегося проводится доследственная проверка.
