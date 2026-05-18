Госдолг США превысил $39,2 трлн на фоне ближневосточного конфликта

С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке государственный долг США увеличился примерно на 450 млрд долларов. Как следует из данных портала US Debt Clock, общий объем обязательств превысил 39,2 трлн долларов, сообщают « Известия ».

По мнению экспертов, боевые действия усилили давление на долговые показатели. Дополнительную нагрузку создали расходы на поддержку военной активности Израиля против Ирана, включая поставки вооружений и техники.

При этом рост госдолга связан не только с геополитикой — свою роль играют бюджетный дефицит и увеличение затрат на обслуживание уже накопленных обязательств.

Эскалация на Ближнем Востоке также подталкивает вверх цены на нефть и топливо, усиливая инфляционное давление. В апреле индекс потребительских цен ускорился до 3,8% — максимального уровня с мая 2023 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.