В США рассказали о состоянии членов экипажей столкнувшихся истребителей

Члены экипажей двух истребителей EA-18G Growler, столкнувшихся 17 мая на авиабазе Маунтин-Хоум в штате Айдахо, находятся в стабильном состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети базы.

Пожар на месте происшествия уже удалось локализовать.

Происшествие случилось в рамках авиашоу Gunfighter Skies. Истребители столкнулись в воздухе во время показательных полетов.

Четыре человека, находившиеся на борту, катапультировались.

