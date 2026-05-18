В США рассказали о состоянии членов экипажей столкнувшихся истребителей
Члены экипажей двух истребителей EA-18G Growler, столкнувшихся 17 мая на авиабазе Маунтин-Хоум в штате Айдахо, находятся в стабильном состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети базы.
Пожар на месте происшествия уже удалось локализовать.
Происшествие случилось в рамках авиашоу Gunfighter Skies. Истребители столкнулись в воздухе во время показательных полетов.
Четыре человека, находившиеся на борту, катапультировались.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.