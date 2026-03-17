Евросоюз окончательно согласовал кредит Украине на €90 млрд

«Кредит для Украины согласован и не будет пересматриваться», — заявил собеседник радиокомпании.

Глава Евросовета Антониу Кошта провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, ранее блокировавшим выделение средств, и потребовал от него «придерживаться решения европейских лидеров».

Точные сроки перечисления кредита пока не называются. Ожидается, что 19 марта на заседании Совета ЕС с видеообращением выступит президент Украины Владимир Зеленский.

