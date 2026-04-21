По его словам, Киев выполнил ремонтные работы, обеспечив «базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования».

В январе этого года Киев остановил транзит российской нефти по «Дружбе» через украинскую территорию в Словакию и Венгрию. Украинские власти заявляли, что нефтепровод якобы был поврежден.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее уличил Киев во лжи. Он заявил, что с нефтепроводом на самом деле все в порядке, а Украина обманывала насчет его неисправности. По его мнению, остановка поставок нефти была мотивирована политическим решением ради шантажа. А Венгрия из-за этого заблокировала кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро.

Накануне издание Bloomberg написало, что Киев возобновит прокачку нефти по «Дружбе» 21 апреля ради кредита ЕС. Между тем во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что РФ все еще готова возобновить транзит «черного золота» в Венгрию и Словакию по нефтепроводу.

