Песков: Россия все еще готова поставлять нефть по «Дружбе»
РФ все еще готова возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба». Но остается вопрос, готов ли Киев перестать шантажировать и «запустить» трубу, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Россия готова в технологическом плане, кроме того, у страны есть обязательства перед Венгрией, отметил Песков.
Однако, как подчеркнул представитель Кремля, власти Украины начали шантажировать Будапешт, поэтому поставки были поставлены на паузу.
«Все зависит от киевского режима: откроют ли они трубу и прекратят ли они шантаж», — добавил Песков.
