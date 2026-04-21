Песков: Россия все еще готова поставлять нефть по «Дружбе»

РФ все еще готова возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба». Но остается вопрос, готов ли Киев перестать шантажировать и «запустить» трубу, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Россия готова в технологическом плане, кроме того, у страны есть обязательства перед Венгрией, отметил Песков.

Однако, как подчеркнул представитель Кремля, власти Украины начали шантажировать Будапешт, поэтому поставки были поставлены на паузу.

«Все зависит от киевского режима: откроют ли они трубу и прекратят ли они шантаж», — добавил Песков.

