Нефтепровод «Дружба» проходит от Альметьевска до Брянска, далее разделяется на 2 участка: тянется по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.

Киев прекратил поставки топлива по «Дружбе» в конце января. Он заявил, что нефтепровод якобы поврежден из-за «российских атак». Но власти Словакии уверены, что он исправен, просто Украина не хочет возобновлять поставки ради приближения к членству в Евросоюзе.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил украинского лидера Владимира Зеленского во лжи о повреждении трубопровода. Он указал, что Украина предлагала в качестве альтернативы «Дружбе» свой трубопровод «Одесса — Броды». При этом в Бродах осуществлена стыковка с «Дружбой».

Получается, что по предложенной Киевом схеме нефть должна была бы прийти до пункта «Броды», откуда бы отправилась в Словакию.

«Как же тогда „Броды“ могут быть повреждены?» — задался вопросом Фицо.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о готовящихся диверсиях на «Турецком потоке» и «Голубом потоке». Он отметил, что подобные действия направлены на срыв мирных инициатив и попыток дипломатического урегулирования.

