сегодня в 17:54

Путин сообщил о готовящихся диверсиях на «Турецком потоке» и «Голубом потоке»

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ, заявил, что российским спецслужбам стала известна информация о подготовке возможных подрывов на газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток», сообщает РИА Новости .

Путин отметил, что подобные действия направлены на срыв мирных инициатив и попыток дипломатического урегулирования.

«Никак успокоиться не могут. Не знают, что сделать, чтобы разрушить мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами», — заявил президент.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан рассказал, что у взрыва газопровода «Северный поток» и остановки нефтепровода «Дружба» один и тот же виновник — Украина.

