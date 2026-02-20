Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что у взрыва газопровода «Северный поток» и остановки нефтепровода «Дружба» один и тот же виновник — Украина, сообщает РИА Новости .

При этом он отметил, что Венгрия и Словакия, пострадавшие от прекращения поставок нефти из РФ, в отличие от Германии, не терпят и просят о помощи Брюссель.

«Дружба» была заблокирована теми, кто взорвал «Северный поток», то есть украинцами», — заявил Орбан.

Подрыв «Северного потока 1» и «Северного потока 2» произошел 26 сентября 2022 года. Ранее в Германии пришли к выводу о высокой вероятности причастности иностранного государства, а именно Украины, к диверсии.

Ранее сообщалось, что поддержка Украины может быть снижена на фоне расследования дела о подрыве газопровода «Северный поток».

