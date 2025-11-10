Расследование подрывов «Северного потока» может снизить поддержку Украины в ФРГ
Фото - © Датское командование обороны
Расследование подрывов газопроводов «Северный поток» в Германии может привести к ослаблению поддержки Украины со стороны ФРГ, сообщает RT.
«Расследование угрожает ослаблением поддержки Украины — страны, которую они (детективы в ФРГ — ред.) считают ответственной. Любое судебное слушание, по-видимому, дальше ухудшит отношения между Украиной и Германией», — говорится в публикации.
В конце августа в Италии был задержан предполагаемый участник подрывов — гражданин Украины Сергей Кузнецов. Позднее суд Болоньи согласился выдать Кузнецова Германии, где его обвиняют в причастности к диверсии.
4 ноября стало известно, что Кузнецов объявил голодовку с 31 октября, ожидая решения об экстрадиции из Италии в Германию.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.