В Германии назвали страну, причастную к подрыву газопровода «Северный поток»

В Германии заявили, что Украина могла подорвать «Северный поток»

Федеральный верховный суд Германии пришел к выводу о высокой вероятности причастности иностранного государства, а именно Украины, к диверсии на газопроводах «Северный поток», сообщает РЕН ТВ .

В связи с этим, суд принял решение о продлении ареста гражданину Украины Сергею К., подозреваемому в организации данного преступления.

Защита обвиняемого пыталась апеллировать к «военному иммунитету», однако суд отклонил эти аргументы, подчеркнув, что газопроводы, предназначенные для обеспечения газом гражданского населения Германии, не могут считаться правомерной военной целью.

Ранее сообщалось, что поддержка Украины может быть снижена на фоне расследования дела о подрыве газопровода «Северный поток».

