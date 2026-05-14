«Комсомольская правда» представила книгу «От Советского информбюро. 1941–1945»

Сборник объединяет фронтовые сводки, оперативные материалы и архивные документы о Великой Отечественной войне. Многие из них опубликованы впервые.

Шеф-редактор ежедневного выпуска «Комсомольской правды» Евгений Сазонов отметил, что издание продолжает историческую серию и стало уже одиннадцатой книгой.

«„От Советского информбюро. 1941-1945“ — сборник документов о Великой Отечественной войне. У документов есть своя магия, им доверяешь, — сказал Евгений Сазонов. — В книге они напечатаны в удобном для чтения формате. Многие опубликованы впервые. Мы благодарны Российскому военно-историческому обществу, которое помогает нам в этой серии. Это уже одиннадцатая книга. Документы, сводки с фронтов, оперативная информация… За сухими строчками, которые на радио озвучивал диктор Юрий Левитан, стояли великие дела, подвиги советских солдат, которые спасли мир от нацизма», — рассказал он.

Автор-составитель, историк Владимир Долматов подчеркнул, что в издании сделан акцент на документах и фотографиях. По его словам, каждая глава открывается оперативной сводкой Совинформбюро. В книгу вошли материалы о подвиге Зои Космодемьянской, деятельности «Молодой гвардии», а также документы и снимки о лагерях, созданных финской армией в Карелии.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков напомнил, что Юрий Левитан за годы войны зачитал около 2 тысяч сводок и именно он сообщил о капитуляции Германии в ночь с 8 на 9 мая 1945 года.

