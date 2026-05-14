Аренда в Пресне достигла 250 тыс руб

В апреле 2026 года самая высокая средняя аренда в Москве зафиксирована в Пресненском районе — 250 тысяч рублей, самая низкая — в Бирюлеве Западном, 46,8 тысячи рублей, сообщает «Вечерняя Москва» .

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова объяснила, что стоимость аренды в столице зависит от локации, уровня инфраструктуры, качества жилого фонда и спроса.

«Именно поэтому цены в разных частях Москвы могут отличаться в разы», — отметила Перескокова.

По словам эксперта, Пресненский район остается одним из самых востребованных благодаря престижу, близости к деловым центрам и ограниченному предложению качественного жилья. К числу самых дорогих также традиционно относятся Арбат и Хамовники — из-за исторического статуса и высокого социального уровня недвижимости.

В Бирюлеве Западном ситуация иная. Район удален от центра и менее обеспечен инфраструктурой, что сдерживает спрос и стоимость аренды.

При этом в целом по городу спрос на съемное жилье остается высоким. На рынке ощущается дефицит качественных квартир, особенно в сегменте «комфорт».

«Хорошие квартиры быстро находят арендаторов и «вымываются» с рынка. Например, даже в таком спальном районе, как Северное Чертаново, достойные варианты разбирают буквально за несколько часов после публикации объявления», — заключила Перескокова.

