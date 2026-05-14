В Раменском округе Подмосковья провели выездную вакцинацию животных

Выездной ветеринарный пункт работал 13 мая в городском парке Раменского округа Подмосковья. Владельцы собак и кошек могли зарегистрировать питомцев, установить им чип и сделать прививку от бешенства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мобильный ветеринарный пункт развернули напротив Восточной трибуны стадиона «Сатурн». Специалисты проводили регистрацию животных, чипирование и вакцинацию против бешенства. Услугами воспользовались владельцы как собак, так и кошек.

Главный ветеринарный врач Раменской станции по борьбе с болезнями животных Виталий Демин напомнил, что с 2023 года в Московской области действует постановление правительства №406-ПП. Документ обязывает владельцев собак регистрировать питомцев в информационной системе КАС «Ветеринария» — едином реестре региона.

«С 2023 года вступило в действие постановление, в соответствии с которым появилась обязанность для всех владельцев собак в Московской области регистрировать своих животных в информационной системе», — отметил Демин.

По словам специалистов, выездной формат позволяет снизить стресс у животных, поскольку на открытом воздухе они чувствуют себя спокойнее, чем в клинике.

«Бывает, когда животные сильно напряжены, боятся чего-то. Но по опыту знаю: чем быстрее это сделаешь, тем легче все пройдет», — пояснила ветеринарный врач 2-й категории Раменской участковой ветеринарной лечебницы Светлана Бублик.

Мобильный пункт будет работать в городском парке раз в месяц до сентября. Жители отмечают, что такой формат позволяет совместить прогулку с питомцем и необходимые профилактические процедуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.