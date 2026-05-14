Врачи заявили, что магний и мелатонин не лечат бессонницу

Крымские специалисты усомнились в эффективности магния, мелатонина и CBD при бессоннице и тревоге. По их словам, добавки работают только в отдельных случаях, сообщает «Крымская газета» .

Исследования показывают, что в половине случаев эффект мелатонина не отличается от плацебо. Он может ускорить засыпание лишь на несколько минут, а организм быстро снижает собственную выработку гормона. CBD не имеет убедительной доказательной базы и иногда вызывает утреннюю разбитость. Магний помогает только при подтвержденном дефиците, судорогах или синдроме беспокойных ног.

«Магний эффективен при подтвержденном дефиците — например, при судорогах или некоторых аритмиях. А при нарушениях сна нужно искать причину: поведенческую, соматическую или психическую. Согласна с исследованием», — сообщила врач-психотерапевт Ольга Титова.

«Я категорически против биодобавок: это индустрия, а не лечение. Необходимы правильный режим, питание, физическая активность, отдых, социальные связи. Залечиваясь «пустышками», человек откладывает визит к врачу», — заявила Главный врач Евпаторийского психоневрологического диспансера Тамара Ветрила.

Невролог, сомнолог Эльмас Абдулхаирова отметила, что мелатонин оправдан при смене часовых поясов или ночной работе. В остальных случаях важнее режим сна, отказ от гаджетов вечером и когнитивно-поведенческая терапия.

По данным опросов, 77% россиян сталкиваются с проблемами сна, а число жалоб за год выросло на 75%. Специалисты советуют обращаться к врачу, если бессонница длится более двух-трех недель и сопровождается дневной сонливостью или тревогой.

