Роспотребнадзор назвал признаки поддельного сливочного масла

Специалисты Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю объяснили, как выбрать качественное сливочное масло и распознать фальсификат, сообщает «Крымская газета» .

В ведомстве советуют начинать с изучения названия продукта.

«Первым делом обратите внимание, как продукт называется. Действительно ли на этикетке написано "сливочное масло" или где-то притаилась надпись "маслосодержащий продукт"?», — призвали в ведомстве.

Специалисты уточнили, что надписи «натуральное» или «легкое» носят рекламный характер. В составе качественного масла должны быть только сливки и цельное коровье молоко. Растительные жиры, гидрогенизированные масла и «заменитель молочных жиров» указывают на подделку.

«Срок годности сливочного масла согласно ГОСТу — не больше месяца. Если срок годности превышает несколько месяцев, производитель добавил консерванты», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Лучше выбирать продукт в фольге: пергамент пропускает свет, из-за чего масло быстрее портится. Качественное масло плотное, слегка желтоватое, на срезе сухое и блестящее, допускаются единичные капли влаги. Крошливая или слоистая структура может говорить о спреде или маргарине.

Покупателям также рекомендуют проверять целостность упаковки и наличие кода Data Matrix. На этикетке должны быть указаны состав, дата изготовления, срок и условия хранения, данные производителя, пищевая ценность и единый знак обращения на рынке стран Таможенного союза.

«Не покупайте сливочное масло у случайных продавцов в неустановленном месте… После покупки необходимо обязательно соблюдать условия хранения, заявленные производителем на этикетке», — резюмировали в ведомстве.

