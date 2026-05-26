Суд обязал ставропольского бизнесмена заплатить «Союзмультфильму» за Чебурашку
Киностудия «Союзмультфильм» добилась компенсации от предпринимателя из Ставропольского края за нарушение исключительных прав на персонажей мультфильма, сообщает ТАСС.
Бизнесмен размещал изображения Чебурашки и крокодила Гены на своих пищевых товарах. Согласно определению суда, из-за этого с индивидуального предпринимателя в пользу студии взыскана компенсация в размере 25 тысяч рублей.
«Взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу общества с ограниченной ответственностью „Союзмультфильм“ компенсацию в размере 25 000 рублей», — говорится в документе.
Кроме того, он оплатит судебные расходы «Союзмультфильма» и государственную пошлину.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.