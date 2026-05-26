Суд обязал ставропольского бизнесмена заплатить «Союзмультфильму» за Чебурашку

Общество

Киностудия «Союзмультфильм» добилась компенсации от предпринимателя из Ставропольского края за нарушение исключительных прав на персонажей мультфильма, сообщает ТАСС.

Бизнесмен размещал изображения Чебурашки и крокодила Гены на своих пищевых товарах. Согласно определению суда, из-за этого с индивидуального предпринимателя в пользу студии взыскана компенсация в размере 25 тысяч рублей.

«Взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу общества с ограниченной ответственностью „Союзмультфильм“ компенсацию в размере 25 000 рублей», — говорится в документе.

Кроме того, он оплатит судебные расходы «Союзмультфильма» и государственную пошлину.

