Избитая поленом девочка скончалась в больнице под Тулой

В Тульской области умерла одна из двух девочек, которые пострадали от нападения мужчины с поленом, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

После избиения в поселке Ханино два ребенка и женщина были госпитализированы в тяжелом состоянии. Однако позже во время нахождения в больнице одна из несовершеннолетних скончалась.

При этом следствие установило, что причиной нападения стал умысел 35-летнего мужчины на ограбление семьи. В связи с оказанным ему сопротивлением мужчина нанес бруском множество ударов по голове и телу 54-летней женщины, ее 46-летней сестры и двум их внучкам 2016 года рождения. Затем вместе с сожительницей он похитил ювелирные украшения.

Кроме того, в результате случившегося одна из женщин скончалась на месте от полученных травм.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.