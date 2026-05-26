В РФ разработают ГОСТы на школьные рационы питания

В России планируется разработать государственные стандарты на рационы школьного питания, чтобы меню было сбалансированным и учитывало все особенности здоровья детей. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая, сообщает ТАСС .

По словам Буцкой, совместно с АНО «Институт отраслевого питания» уже разработан законопроект о социальном питании, касающийся в том числе школ. Теперь нужны и ГОСТы на школьные рационы. Как председатель соответствующего технического комитета, Буцкая готовит план работы.

Депутат подчеркнула, что еда для подростков должна быть не просто свежей, а еще и сбалансированной. Российские производители выпускают такую продукцию — как готовое питание, так и сырье.

Она добавила, что российские производители детского питания должны иметь преференции при формировании меню детских заведений.

