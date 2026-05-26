Количество погибших в результате израильских атак в Ливане достигло 3 185

В Ливане из-за израильских атак с начала эскалации погибли 3 185 человек. Ранены 9 633 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

За последние сутки в результате ударов израильских ВВС по южным и восточным районам Ливана погибли не менее 34 ливанцев, еще 62 получили ранения и были доставлены в больницы.

В Минздраве отметили, что в южной провинции Набатия и в долине Бекаа спасатели продолжают разбор завалов, поэтому число жертв и пострадавших может возрасти.

Ранее СМИ заявили, что предварительные соглашения, над которыми работают США и Иран, предусматривают продление режима прекращения огня на 60 дней и возобновление судоходства в Ормузском проливе в течение 30 дней.

