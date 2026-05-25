Проект соглашения США и Ирана предполагает продление перемирия на 60 дней

Предварительные соглашения, над которыми работают США и Иран, предусматривают продление режима прекращения огня на 60 дней и возобновление судоходства в Ормузском проливе в течение 30 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

По информации СМИ, стороны выработали контуры меморандума о взаимопонимании. После его подписания Иран незамедлительно откроет пролив и восстановит судоходство в прежних масштабах. Также предполагается немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.

Кроме того, согласно проекту сделки, Тегеран подтвердит отказ от разработки ядерного оружия и согласится на утилизацию запасов обогащенного урана. Конкретный механизм этого будет согласован в течение следующих двух месяцев.

При этом иранская сторона пока не утвердила предварительное рамочное соглашение с США об урегулировании конфликта.

