Подростки и молодежь установили рекорд по открытию ИП в России

Подростки и студенты сейчас все чаще создают собственный бизнес: продают товары на маркетплейсах, создают IT-стартапы и запускают собственные бренды. По данным Корпорации МСП, за год число индивидуальных предпринимателей в возрасте до 25 лет увеличилось на 16% и превысило рекордные 270 тысяч.

Работать на себя предпочитают и ученики школ — в стране уже насчитывается более 608 тысяч несовершеннолетних самозанятых.

Эксперты напомнили, что стать самозанятым или зарегистрировать ИП в России можно с 14 лет, но только с согласия родителей или официальных представителей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.