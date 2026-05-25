Выезд из Ярославля в сторону Москвы оказался перекрыт из-за атаки БПЛА
Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Ярославскую область. Из-за этого ограничено движение в сторону Москвы, сообщает губернатор Михаил Евраев.
На данный момент перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону столицы — от пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Это сделано в целях обеспечения безопасности.
«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — заявил губернатор в мессенджере МАКС.
Подразделения Минобороны и силовых структур продолжают обеспечивать безопасность.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.