США и Иран достигли принципиального соглашения по Ормузскому проливу
Вашингтон и Тегеран пришли к принципиальному соглашению о возобновлении работы Ормузского пролива. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на газету The New York Times.
«Соединенные Штаты и Иран достигли принципиального соглашения, предусматривающего возобновление работы Ормузского пролива», — отмечается в публикации.
Условия соглашения еще окончательно не определены. Пока неясно, сохранит ли Иран какой-либо контроль над проливом и в какой степени, а также получит ли право взимать плату за проход судов или полностью утратит эту возможность.
Ранее СМИ сообщали о готовности рамочного соглашения США и Ирана на 95%.
