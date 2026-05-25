США и Иран достигли принципиального соглашения по Ормузскому проливу

Вашингтон и Тегеран пришли к принципиальному соглашению о возобновлении работы Ормузского пролива. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на газету The New York Times.

Условия соглашения еще окончательно не определены. Пока неясно, сохранит ли Иран какой-либо контроль над проливом и в какой степени, а также получит ли право взимать плату за проход судов или полностью утратит эту возможность.

Ранее СМИ сообщали о готовности рамочного соглашения США и Ирана на 95%.

