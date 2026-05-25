Количество предположительных случаев заражения Эболой в ДРК превысило 900
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала более чем 900 предполагаемых случаев заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.
По его словам, на данный момент отмечается более 900 предполагаемых случаев, в числе которых 101 подтвержденный.
Эпицентр вспышки находится в провинции Итури, где живут 5 миллионов человек. Каждому четвертому жителю необходима гуманитарная помощь, а каждый пятый — оставил свой дом.
Гебрейесус отметил, что боевые действия на территории страны серьезно затрудняют отслеживание контактов с больными и раннее выявление заболевания.
