СМИ: рамочное соглашение США и Ирана готово на 95%

Рамочное соглашение США и Ирана готово на 95%. Достигнуты договоренности по некоторым вопросам, сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News.

По данным СМИ, Тегеран в принципе принял документ. Есть сделка по ядерной программе, а также по Ормузскому проливу. Сейчас стороны обсуждают формулировки.

Источник отметил, что подписание не произойдет сегодня или завтра. По его мнению, президент США Дональд Трамп может дать еще 5–7 дней на завершение работы. Если Вашингтону не удастся добиться выгодной сделки, американские военные могут возобновить бомбардировки исламской республики.

Ранее была вероятность анонса рамочного соглашения США и Ирана 24 мая.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.