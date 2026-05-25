Нефть начала дешеветь из-за неопределенности в переговорах США и Ирана

Мировые цены на нефть начали падать после открытия торгов на фоне неопределенности в переговорах между США и Ираном по урегулированию конфликта, сообщает РИА Новости .

По данным торгов, к 01:11 по московскому времени августовские фьючерсы на нефть марки Brent потеряли 2,03%, опустившись до 98,18 доллара за баррель.

Кроме того, июльские фьючерсы на WTI снизились на 5,26%, до 91,52 доллара за баррель.

Ранее рамочное соглашение США и Ирана было готово на 95%. Достигнуты договоренности по некоторым вопросам.

