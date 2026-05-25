Президент Финляндии заявил о неготовности открыть границу с Россией

Финляндия на данный момент не готова открыть границу с Россией. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб, сообщает ТАСС со ссылкой на Yle Radio Suomi.

Президент объяснил такое мнение отсутствием гарантий, что Москва не станет использовать мигрантов и беженцев «в качестве орудия» против Финляндии. При этом Стубб не привел ни одного случая применения подобных мер со стороны России.

Заявление прозвучало в ответ на ремарку журналиста о том, что в Эстонии, где работают три пункта пропуска на границе с РФ, не наблюдается наплыва мигрантов.

Ранее Литва объявила о планах создать минное поле на границе с Россией.

