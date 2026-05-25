Кассационный суд зарегистрировал жалобы защиты Блиновской на приговор

Второй кассационный суд общей юрисдикции зарегистрировал жалобы защиты блогера Елены Блиновской, осужденной за уход от налогов и последующее отмывание средств, сообщает ТАСС .

Кроме того, в кассацию поступили жалобы самой создательницы «марафонов желаний» и ее арбитражного управляющего Марии Ознобихиной, которая занимается делом о банкротстве блогера и ее семьи.

Все жалобы зарегистрированы без истребования материалов уголовного дела из нижестоящих судов — районного и апелляционного.

Дата рассмотрения кассационных жалоб в суде пока не назначена. После оглашения апелляционного решения Блиновскую этапировали во Владимирскую область, где она отбывает наказание в отряде женской исправительной колонии № 1.

