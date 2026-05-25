СМИ: Иран пока не одобрил рамочное соглашение с США Политика сегодня в 03:58

Иранская сторона пока не утвердила предварительное рамочное соглашение с США об урегулировании конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

На данный момент предложение ожидает одобрения от Ирана. «Последнее предложение в настоящее время ждет одобрения иранцев», — пишет издание. Ранее СМИ заявляли о готовности рамочного соглашения США и Ирана на 95%. Кроме того, Вашингтон и Тегеран пришли к принципиальному соглашению о возобновлении работы Ормузского пролива.