Спасатели обследовали 7 кв. км непроходимых троп при поисках семьи Усольцевых

В горах Кутурчинского Белогорья спасатели обследовали 7 квадратных километров труднопроходимой местности в поисках семьи Усольцевых, сообщает ТАСС со ссылкой на отряд «Спасатель».

За прошедшие сутки специалисты Красноярского и Дивногорского отрядов прочесали горно-таежную местность за скалами Буратинка и Мальвинка. Результатов поиски не принесли.

В трехдневной поисковой операции, на которую спасатели выехали 23 мая, задействованы пять человек и четыре единицы техники.

Ранее спасатели докладывали о результатах прохождения 6 километров лесного массива.

