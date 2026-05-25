Спасатели обследовали 7 кв. км непроходимых троп при поисках семьи Усольцевых
В горах Кутурчинского Белогорья спасатели обследовали 7 квадратных километров труднопроходимой местности в поисках семьи Усольцевых, сообщает ТАСС со ссылкой на отряд «Спасатель».
За прошедшие сутки специалисты Красноярского и Дивногорского отрядов прочесали горно-таежную местность за скалами Буратинка и Мальвинка. Результатов поиски не принесли.
В трехдневной поисковой операции, на которую спасатели выехали 23 мая, задействованы пять человек и четыре единицы техники.
Ранее спасатели докладывали о результатах прохождения 6 километров лесного массива.
