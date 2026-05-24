Спасатели в поисках семьи Усольцевых под Красноярском прошли 6 км тайги
Спасатели прошли 6 километров лесного массива в поисках пропавшей семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье, сообщает ТАСС.
«…23 мая краевые спасатели обследовали 6 кв. км лесного массива», — сообщили в краевой службе «Спасатель».
Пропавшую семью так и не удалось обнаружить.
Ранее для их поисков использовали БПЛА, вертолеты, квадроциклы, в мероприятиях принимали участие более 1,5 тыс. спасателей, но найти семью не удалось. 12 октября активную фазу поисков закончили.
Сын Усольцевой рассказал о своей версии исчезновения семьи. Даниил Баталов считает, что их нет на Кутурчине.
