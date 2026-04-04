Сын Усольцевой рассказал о своей версии исчезновения семьи
Сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов выдвинул свою версию исчезновения семьи, пропавшей в тайге в Красноярском крае, сообщает РИА Новости.
По словам Баталова, его мать с мужем и ребенком могли покинуть место, где их ищут.
«Я придерживаюсь версии, что их нет на Кутурчине, что они уехали», — ответил Баталов на вопрос, какую версию пропажи семьи он считает наиболее вероятной.
Усольцевы исчезли еще в конце сентября 2025 года во время похода на Кутурчинское Белогорье. Их поиски планируется возобновить в конце мая — начале июня, когда растает снег.
