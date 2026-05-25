Автомобиль въехал прямо в дачный дом в Бурятии

В Бурятии автомобиль въехал в дачный дом. В результате два человека пострадали, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Инцидент произошел в ДНТ Росинка Заиграевского района. 21-летний парень сел за руль автомобиля Land Rover, хотя у него нет прав.

Во время движения он не справился с управлением. В результате он съехал с дороги и врезался в дачный дом.

В это время в доме никого не было. Однако водитель и пассажир машины попали в больницу с травмами — оба были пьяны.

