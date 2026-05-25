Маленький мальчик выпал из окна четвертого этажа в ЕАО

В Еврейской автономной области семилетний ребенок выпал из окна квартиры. Его госпитализировали, сообщает пресс-служба УМВД России по ЕАО.

Инцидент произошел в Биробиджане. Мальчик на непродолжительное время остался в комнате без присмотра. В это время он залез на подоконник и упал с высоты четвертого этажа.

В результате ребенок получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего отвезли в больницу, где ему оказывают необходимую медпомощь.

На данный момент полиция проводит проверку по факту произошедшего. Ранее семья на учете не состояла.

