Это не катастрофа: что делать, если Nike и Adidas исчезнут в России

Параллельный импорт, через который сегодня идет значительная часть спортивных брендов в Россию, критически зависит от логистических коридоров через третьи страны. Иран — один из транзитных узлов, и обострение ситуации в регионе создает реальные риски для цепочек поставок. Об этом РИАМО сообщил экономист Олег Сергеев.

«Это не моментальная катастрофа, но это удорожание и дефицит в среднесрочной перспективе. Складские запасы у дистрибьюторов конечны, а альтернативные маршруты через Турцию и Центральную Азию уже работают на пределе мощности. Честно — в массовом сегменте оно частично возможно. Отечественные бренды типа Nordski или „Стрела“ закрывают базовые потребности. Китайские Li-Ning, Anta, Peak давно присутствуют на рынке и предлагают достойное качество за сопоставимые деньги», — сказал экономист.

Потребитель адаптируется. Но есть проблема, которую импортозамещением не решить — профессиональный спорт.

«Соревновательная экипировка Nike и Adidas создается под конкретные биомеханические задачи, проходит годы испытаний. Российские аналоги в этом сегменте пока объективно не конкурентоспособны. Спортсменам придется либо искать личные каналы закупки, либо мириться с худшими характеристиками экипировки. А это уже вопрос не экономики — это вопрос результатов», — добавил эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.