Женщина пострадала при атаке БПЛА в Ярославской области

Силы противовоздушной обороны ночью отражали массовую атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к Ярославлю. В результате пострадала женщина, сообщает губернатор Михаил Евраев.

У местной жительницы незначительное осколочное ранение. От госпитализации она отказалась.

«Больше пострадавших нет», — отметил Евраев в мессенджере МАКС.

При этом ограничения на дорогах сняты. Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.

Ранее выезд был перекрыт в целях обеспечения безопасности на фоне атаки беспилотников.

