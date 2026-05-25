Женщина пострадала при атаке БПЛА в Ярославской области
Силы противовоздушной обороны ночью отражали массовую атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к Ярославлю. В результате пострадала женщина, сообщает губернатор Михаил Евраев.
У местной жительницы незначительное осколочное ранение. От госпитализации она отказалась.
«Больше пострадавших нет», — отметил Евраев в мессенджере МАКС.
При этом ограничения на дорогах сняты. Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.
Ранее выезд был перекрыт в целях обеспечения безопасности на фоне атаки беспилотников.
