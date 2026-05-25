Эндокринолог Тананакина перечислила основные симптомы сбоев в работе щитовидки

«Туман в голове» и перебои сердца: 10 признаков проблем с щитовидкой у женщин

Проблемы с щитовидной железой у женщин встречаются значительно чаще, чем у мужчин. Врачи связывают это с особенностями женской иммунной системы и гормональными колебаниями в течение жизни. Нарушения могут быть вызваны наследственностью, аутоиммунными процессами, беременностью и послеродовым периодом, хроническим стрессом, а также дефицитом йода, подробно об этом в разговоре с РИАМО рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

По словам Тананакиной, специалисты выделяют 10 распространенных сигналов, которые могут указывать на сбой в работе щитовидной железы. Среди них — постоянная усталость даже при достаточном сне, склонность к депрессии или, наоборот, повышенная тревожность. Также стоит обратить внимание на необъяснимую прибавку или потерю веса, чувство холода или жара, сухость кожи и ломкость волос.

Другие тревожные признаки — так называемый туман в голове, забывчивость, трудности с концентрацией. При проблемах с щитовидкой также возможны перебои в работе сердца, учащенный пульс, внутреннее дрожание.

Также могут возникать запоры или диарея, изменения менструального цикла, снижение полового влечения, проблемы с зачатием. Ощущение комка в горле, хрипота или заметное утолщение шеи также говорят о возможных нарушениях.

При сочетании нескольких таких симптомов врачи рекомендуют обратиться к специалисту и сдать анализы на гормоны ТТГ, свободные Т4 и Т3, антитела к щитовидной железе, а также сделать УЗИ. Это позволяет подтвердить или исключить нарушения и при необходимости подобрать корректное лечение — чаще всего в виде гормональной терапии с регулярным контролем анализов.

День щитовидной железы

Ежегодно 25 мая во всем мире проходит День щитовидной железы. Эта дата была установлена в 2008 году Европейской ассоциацией тиреоидологов, которая специализируется на исследованиях в области патологий и функционирования данного эндокринного органа.

Основная цель этого дня — расширить знания людей о болезнях щитовидной железы, способах их предупреждения и современных подходах к терапии.

В честь этого события традиционно организуются различные мероприятия, среди которых: образовательные семинары, лекции и научные встречи. На них эксперты представляют доклады, посвященные важнейшим вопросам эндокринологии. А также акции по бесплатной диагностике состояния щитовидной железы.

