В Московском регионе 25 мая ожидается до 20 градусов тепла и небольшой дождь
Теплый день с дождем сменится ночным похолоданием до 8 градусов
В Москве и Московской области 25 мая ожидается умеренно теплая погода. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 18–20 градусов. При этом синоптики прогнозируют небольшой, а местами умеренный дождь, об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Ветер будет дуть с запада с переходом на северо-западное направление, его порывы составят от 7 до 12 метров в секунду.
В ночь на 26 мая в столичном регионе существенно похолодает. Температура воздуха опустится до плюс 8–10 градусов. Ночью также ожидается дождь.
Ветер сохранит свое северо-западное направление, его порывы составят от 6 до 11 метров в секунду. Местами ветер может усиливаться до 15 метров в секунду.
