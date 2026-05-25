В Московском регионе 25 мая ожидается до 20 градусов тепла и небольшой дождь

Теплый день с дождем сменится ночным похолоданием до 8 градусов

В Москве и Московской области 25 мая ожидается умеренно теплая погода. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 18–20 градусов. При этом синоптики прогнозируют небольшой, а местами умеренный дождь, об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет дуть с запада с переходом на северо-западное направление, его порывы составят от 7 до 12 метров в секунду.

В ночь на 26 мая в столичном регионе существенно похолодает. Температура воздуха опустится до плюс 8–10 градусов. Ночью также ожидается дождь.

Ветер сохранит свое северо-западное направление, его порывы составят от 6 до 11 метров в секунду. Местами ветер может усиливаться до 15 метров в секунду.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.