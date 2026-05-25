Не курение: какая привычка чаще всего запускает проблемы по гинекологии

Самая опасная привычка для женского здоровья не курение, а игнорирование симптомов и откладывание визита к врачу, сообщила РИАМО гинеколог, репродуктолог Prima Clinic, член ассоциации гинекологов-эндокринологов России Татьяна Гвоздикова.

Она подчеркнула, что привычка терпеть обычна для женщин и поэтому особенно опасна.

По ее словам, женщины нередко откладывают обращение к врачу даже при выраженном дискомфорте. Боль перед менструацией, обильные месячные, сбои цикла, необычные выделения, зуд, жжение или болезненность во время близости часто объясняются стрессом, усталостью или «возрастом».

«Вот это и есть та самая привычка. Не замечать себя до последнего и приходить к врачу не тогда, когда появился первый симптом, а когда уже невозможно делать вид, что ничего не происходит. Когда боль мешает работать, месячные выбивают из жизни, дискомфорт возвращается снова и снова, близость становится источником напряжения, а тревога внутри уже громче, чем все объяснения про усталость и стресс», — отметила Гвоздикова.

Она добавила, что женское здоровье чаще всего страдает не из-за одного большого решения, а из-за десятков маленьких откладываний. Потом оказывается, что проблема никуда не ушла, просто все это время она жила рядом.

Как предупредила доктор, поводом для консультации являются любые изменения: зуд и жжение, необычные выделения, кровянистые выделения между менструациями, боль во время секса, резкие сбои цикла, слишком болезненные или обильные месячные.

«Самая вредная привычка здесь не только терпеть, а считать терпение нормой», — заключила специалист.

