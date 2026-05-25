В России предложили повысить скорость на дорогах с помощью ИИ

В России предложили пересмотреть скоростные ограничения на дорогах с помощью искусственного интеллекта (ИИ). С таким обращением к вице-премьеру Марату Хуснуллину обратился глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин, пишет SHOT .

По мнению Шапарина, за последние годы автомобили стали безопаснее, тормозные системы — эффективнее, а скоростные лимиты на многих участках остались на уровне прошлых десятилетий и в настоящее время занижены.

Шапарин отмечает, что водители массово игнорируют устаревшие ограничения и ориентируются на «порог без штрафа» в плюс 20 км/ч. В итоге те, кто едет строго по правилам, становятся помехой для потока и нередко сталкиваются с агрессией, что повышает риск ДТП. Более того, на одной и той же дороге ограничения порой выглядят абсурдно: для автомобилей установлен лимит в 10 км/ч, тогда как для электросамокатов и гироскутеров — до 25 км/ч.

Для исправления ситуации глава Национального автомобильного союза предлагает провести аудит дорог с помощью искусственного интеллекта. Система сможет проанализировать трафик, аварийность и состояние трасс, чтобы определить участки, где ограничения можно повысить без ущерба для безопасности.

Подобные технологии уже показывают эффективность — во Владимирской области внедрение ИИ в управление дорожным движением позволило увеличить среднюю скорость поездки на 22–23% и снизить количество ДТП на 10–25%.

По словам Шапарина, современные интеллектуальные транспортные системы способны не только повысить пропускную способность дорог, но и сделать скоростной режим более логичным для водителей. Это снизит количество нарушений и конфликтных ситуаций на дорогах. Ожидается, что предложение будет рассмотрено в Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

