сегодня в 09:00

Возрождение физических рынков — закономерная реакция потребителя на тотальную монополизацию сетевого ретейла. Об этом РИАМО сообщил предприниматель, бизнес-консультант, основатель проекта «СЛОВО», эксперт в области малого и среднего бизнеса, промышленности, экономического регулирования, устойчивого развития и мировой экономики стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС Сергей Маликов.

Супермаркеты оптимизировали издержки до предела, предлагая стандартизированный продукт с высокой скрытой маржой. В ответ покупатель выбирает дезинтермедиацию — экономическое исключение посредников из торговой цепочки.

На классических рынках работает механизм чистой конкуренции и гибкого ценообразования, где прямой торг помогает компенсировать падение реальных доходов. Параллельно бурно растет высокомаржинальный сегмент современных гастромаркетов, успешно монетизирующий экономику впечатлений.

«Здесь люди платят не за базовые товары, а за крафтовость, локальность и уникальный клиентский опыт, что полностью оправдывает премиальную наценку. Формат рынка агрессивно забирает трафик у классических торговых центров сразу на двух флангах. Он привлекает рациональных потребителей, ищущих справедливую цену в обход диктата крупных сетей, и обеспеченную аудиторию, уставшую от безликого массмаркета», — объяснил Маликов.

Происходит глобальный возврат к прямым и честным законам спроса и предложения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.