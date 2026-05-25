Педагог хоровой школы в Екатеринбурге получил 10 лет за домогательство к детям

В Свердловском областном суде вынесли приговор преподавателю Детской хоровой школы № 2 Екатеринбурга Данилу Кириллову. Его признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Как установил суд, педагог совершал действия сексуального характера в отношении троих детей. Все это происходило в стенах учебного заведения.

Сам Кириллов вину не признал. В последнем слове он заявил, что никогда не совершал противоправных действий, и просил его оправдать. Однако суд не поверил его словам. В основу приговора легли показания свидетелей и другие доказательства, собранные следствием.

Суд приговорил Кириллова к 10 годам колонии строгого режима. Кроме того, ему запретили 15 лет заниматься любой деятельностью, связанной с работой с детьми или в учреждениях для несовершеннолетних. После выхода из колонии его свобода будет ограничена еще на два года. Педагога взяли под стражу прямо в зале суда.

Суд также удовлетворил гражданские иски в пользу потерпевших. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.